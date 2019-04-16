Финансы
Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 разаREGNUM вчера в 10:56
За аналогичный период прошлого года прибыль банковского сектора составила 353 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,7 раза. Согласно данным регулятора, в российском банковском секторе продолжает преобладать доля прибыльных банков.
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Единоборства
Боксер Миллер провалил допинг-тест перед боем с Джошуа
Обновлено в 02:58
Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции
Обновлено в 02:20
Происшествия
Задержан хулиган, устроивший погром в вагоне метро Петербурга
Полицейские Санкт-Петербурга задержали молодого мужчину, который подозревается в совершении хулиганских действий в вагоне поезда петербургского метро 9 апреля текущего года.
Обновлено в 02:37
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Театры
В Большом театре объявят лауреатов театральной премии «Золотая маска»
16 апреля на Исторической сцене Большого театра в Москве состоится церемония награждения национальной театральной премии «Золотая маска».
Обновлено вчера в 04:03
Хоккей
Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019
К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Обновлено в 03:34
Общество
Варвару Караулову освободили из колонии
Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Госдума приняла закон о запрете рекламы психоактивных веществ
Проектом закона запрещается распространять в СМИ и интернете сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о способах и местах культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Обновлено в 03:49
Происшествия
ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Общество
Сын-подросток мэра Серова за год заработал 400 тысяч рублей
Оказалось, что несовершеннолетний сын мэра уральского города Серов за 2018 год заработал 409 тысяч рублей.
Обновлено 15 апреля в 12:02
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Вторая жена «Иванушки» Григорьева-Аполлонова ушла к баскетболисту
Новым возлюбленным длинноногой блондинки стал спортсмен Андрей Зубков. Причем уже вторая жена певца уходит именно к баскетболисту.
Обновлено в 04:05
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей
Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Трамп рассказал о главных соперниках в борьбе за пост президента
Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Единоборства
Геннадий Головкин встретится со Стивом Роллзом
Стив Роллз, дебютировавший на профессиональном ринге в 2011 году, имеет 19 побед (10 досрочных) в 19 боях и занимает девятое место в рейтинге IBF (на одну строчку выше Головкина), однако ни разу еще не встречался с боксерами высокого уровня в официальных поединках.
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес
«Совсем не секси»: известную актрису заклевали за смелое фото
Звезда сериала "Султан моего сердца" отдыхает в Грузии. Александра Никифорова поделилась в Instagram "домашним" снимком.
Обновлено в 03:16
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:54
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Наука
Опасность контактных зоопарков озвучили учёные
Учёные из израильского Университета Ариэль озвучили опасность контактных зоопарков.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
В Екатеринбурге при пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро
Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:51
Происшествия
BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных
Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро
Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:17