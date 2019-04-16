Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 разаREGNUM вчера в 10:56

За аналогичный период прошлого года прибыль банковского сектора составила 353 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,7 раза. Согласно данным регулятора, в российском банковском секторе продолжает преобладать доля прибыльных банков.

Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза

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