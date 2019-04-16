Финансы

Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 разаREGNUM 10:56

За аналогичный период прошлого года прибыль банковского сектора составила 353 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,7 раза. Согласно данным регулятора, в российском банковском секторе продолжает преобладать доля прибыльных банков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прибыль российских банков за I квартал выросла в 1,7 раза, до 587 млрд рублей

Реальное время11:16

Российские банки увеличили прибыль в 1,5 раза

Ведомости10:55

Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза

REGNUM10:56

Квартальная прибыль банковского сектора России достигла 587 млрд рублей

Банки.ру10:05

Российские банки в I квартале увеличили прибыль в 1,7 раза

ТАСС10:01

ЦБ сообщил о росте прибыли банковского сектора более чем на 60%

Rambler News Service09:55

Прибыль российских банков в 1-м квартале выросла на 66%

Финмаркет10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов

Обновлено в 08:54
Происшествия

Спасти Нотр-Дам от обрушения удалось в последний момент

Обновлено в 08:39
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Экономика

Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Красноярске уволили избившую школьниц учительницу

Обновлено в 04:30
Театры

В Большом театре объявят лауреатов театральной премии «Золотая маска»

Обновлено в 04:03
Технологии

Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково

Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено в 10:11
Теннис

Хачанов покинул Masters, проиграв на старте турнира

Обновлено в 10:58
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Энергетика

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Космос

Экзопланетный телескоп TESS впервые обнаружил планету размером с Землю

HD 21749c, первая планета размером с Землю, найденная экзопланетным телескопом TESS, и теплый субнептун HD 21749b в представлении художника / © Robin Dienel/Carnegie Institution for Science PFS использует технику под названием «метод Доплера», который остается, по сути, единственным способом, при помощи которого астрономы могут измерить массы отдельных планет.
Обновлено в 08:57
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

Обновлено в 09:58
Наука

Disney научила алгоритм «снимать» видео по имеющемуся сценарию

Обновлено в 07:54
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Авто

Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM

На 18-м автосалоне в Шанхае японская компания Lexus представила новый роскошный минивэн Lexus LM.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Политика

Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Футбол

Матч «Зенит» — «Краснодар» рассудит бригада Карасева

Матч 24 тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Зенит» рассудит один из самых известных рефери в стране — москвич Сергей Карасев.
Обновлено в 11:10
Игры

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Обновлено в 09:52
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Общество

На восстановление Нотр-Дама за сутки собрано более 700 миллионов евро

Обновлено в 10:36
Футбол

Охранник «Эгоиста» допустил, что Соловчук первым ударил Мамаева

Обновлено в 10:17
Футбол

Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей, чтобы избитый им пешеход написал в полиции отказ от претензий, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 10:59
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
Футбол

Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров

Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Часть собора Парижской Богоматери рухнула в результате пожара

Во Франции в результате сильнейшего пожара полностью обрушилась крыша собора Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари, сообщает Le Figaro.
Обновлено вчера в 14:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное