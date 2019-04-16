Финансы

Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 разаREGNUM вчера в 10:56

За аналогичный период прошлого года прибыль банковского сектора составила 353 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,7 раза. Согласно данным регулятора, в российском банковском секторе продолжает преобладать доля прибыльных банков.
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Российские банки увеличили прибыль в 1,5 раза

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Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза

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Финмаркетвчера в 10:08

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Rambler News Serviceвчера в 09:55

Прибыль банковского сектора РФ в I квартале выросла в 1,7 раза

ПРАЙМвчера в 10:14
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Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse.
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