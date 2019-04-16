Финансы
Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 разаREGNUM вчера в 10:56
За аналогичный период прошлого года прибыль банковского сектора составила 353 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,7 раза. Согласно данным регулятора, в российском банковском секторе продолжает преобладать доля прибыльных банков.
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В марте российские банки увеличили корпоративные кредиты на 0,9%, розничные - на 1,7%
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