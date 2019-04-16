Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 разаREGNUM 10:56

За аналогичный период прошлого года прибыль банковского сектора составила 353 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,7 раза. Согласно данным регулятора, в российском банковском секторе продолжает преобладать доля прибыльных банков.

Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза

Происшествия ABC: в США неизвестный водитель умышленно сбил пешеходов Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Хоккей Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес» Новым главным "Лос-Анджелеса" стал Тодд Маклеллан, сообщает официальный сайт клуба.

Политика На Украине назвали ошибку Порошенко на выборах Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.

Общество Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.

Общество Москвичи предпенсионного возраста смогут пройти профобучение В столице утвердили пилотную программу профессионального обучения для людей предпенсионного возраста - она поможет москвичам развивать свои навыки, приобретать новые знания и оставаться востребованными на рынке труда.

Футбол Ультрас «Ювентуса» готовят акцию протеста на матче с «Аяксом» Как сообщает Football Italia, группа продолжит акцию протеста против высоких цен на билеты.

Здоровье Сколько нужно ходить для похудения, рассказали специалисты Специалисты по здоровому образу жизни рассказали, сколько же нужно ходить для похудения.

Технологии «Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».

Космос Конспирологи назвали новую дату конца света Неоднократно специалисты называли даты столкновения Нибиру с Землей, однако каждый раз происходило что-то странное, поэтому катастрофа переносилась.

Происшествия В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.

Наука Телескоп обсерватории LIGO обнаружил еще одну гравитационную волну Обсерватория LIGO начала свою работу после модернизации 1 апреля, и за это время смогла обнаружить уже две гравитационных волны.

Театры Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Происшествия СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.

Общество Москалькова пообещала добиться перевода Ярошенко в другую тюрьму в США Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что отбывающий 20-летнее заключение в США российский летчик Константин Ярошенко нуждается в переводе в другую тюрьму по состоянию здоровья.

Политика МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

Экономика Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ» Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.

Транспорт В России могут ввести платные перекрестки По мнению экспертов, в целях эксперимента необходимо сделать платными перекрестки, чтобы водители заведомо планировали свой маршрут и были внимательными как к дорожной ситуации, так и к другим автолюбителям.

Происшествия Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Политика Россия выдворила польского дипломата из Иркутска Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".

Экономика Минфин предложил ограничить права банков по черным спискам клиентов Минфин представил на общественное обсуждение поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, касающиеся оснований, по которым банки могут отказать клиенту в проведении банковской операции.

Космос SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев сбросил центнер Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.