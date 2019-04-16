Финансы

Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 разаREGNUM 10:56

За аналогичный период прошлого года прибыль банковского сектора составила 353 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,7 раза. Согласно данным регулятора, в российском банковском секторе продолжает преобладать доля прибыльных банков.
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Российские банки увеличили прибыль в 1,5 раза

Ведомости10:55

Прибыль банковского сектора РФ в I квартале выросла в 1,7 раза

ПРАЙМ10:14

В марте российские банки увеличили корпоративные кредиты на 0,9%, розничные - на 1,7%

Финмаркет11:01

Российские банки в I квартале увеличили прибыль в 1,7 раза

ТАСС10:01

Квартальная прибыль банковского сектора России достигла 587 млрд рублей

Банки.ру10:05

ЦБ сообщил о росте прибыли банковского сектора более чем на 60%

Rambler News Service09:55

Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза

REGNUM10:56
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Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

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Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
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У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности

В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Политика

Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме

При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
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Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» арестован в Англии

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.
Обновлено в 16:24
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Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
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Технологии

Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса

Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
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Авто

GM представила удешевлённый Chevrolet Trailblazer

Ожидается, что старт продаж бюджетного Chevrolet Trailblazer в Китае состоится осенью 2019 года.
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Общество

Москалькова будет добиваться от США перевода Ярошенко в другую тюрьму

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к властям США с просьбой о переводе российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме в Данбери (Коннектикут), в другое учреждение.
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Происшествия

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Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
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Шоу-бизнес

Влад Топалов показал забавное фото с сыном

33-летний певец Влад Топалов, который недавно впервые стал отцом, опубликовал в Instagram забавный кадр с маленьким сыном, которому нет еще и полугода.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Иномарка сбила пенсионерку на Кондратьевском проспекте

Автомобиль Mitsubishi сбил женщину 1951 года рождения. Она попала под колеса автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
Обновлено в 16:03
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
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Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
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Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
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Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
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Футбол

«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон»

"Кардифф" одержал победу над "Брайтоном" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 2:0. В составе валлийского клуба отличились форвард Натаниэл Мендес-Лейнг и защитник Шон Моррисон.
Обновлено в 16:37
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Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
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В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

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В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
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Жена Андрея Черкасова о Вике Романец: «Сравнивать меня с истеричным фриком нет смысла»

Обновлено в 14:00
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