Финансы

Прибыль банковского сектора РФ в январе-феврале выросла в 2,5 разаПРАЙМ 05:43

"Прибыль (нетто) банковского сектора за два месяца 2019 года составила 445 миллиардов рублей против 178 миллиардов рублей за январь-февраль 2018 года", — говорится в материалах.
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ЦБ отметил рост объёмов кредитования граждан в России

RT на русском08:36

Банковский сектор нарастил прибыль в 2,5 раза

News.ru07:02

Российские банки в январе-феврале увеличили прибыль в 2,5 раза

Интерфакс05:55

Прибыль банковского сектора России в январе — феврале выросла в 2,5 раза

Rambler News Service06:22

Банк России: прибыль банковского сектора за январь — февраль выросла в 2,5 раза

Банки.ру06:05

Портфель корпоративных кредитов банков РФ в январе-феврале вырос на 1,4%, розничных - на 2,6%

Финмаркет06:53

Прибыль банковского сектора РФ в январе-феврале выросла в 2,5 раза

ПРАЙМ05:43
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Происшествия

У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники

У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Общество

В Минтрансе намерены установить минимальные габариты ручной клади

Министерство транспорта России планирует установить минимальные для авиакомпаний габариты бесплатной ручной клади.
Обновлено в 11:14
Спорт

Елисеев вошел в состав сборной России по биатлону на эстафету на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал состав на мужскую эстафету на чемпионате мира.
Обновлено в 11:08
Политика

Посол России в Минске ответил на критику МИД Белоруссии

Посол России в Минске Михаил Бабич ответил на критику пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, подчеркнув, что Москва спокойно относится к высказываниям подобного рода.
Обновлено в 10:49
Футбол

В сеть попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов

В Интернет попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, котороая должна была состояться 15 марта, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:17
Технологии

Правительство назвало конкурентную модель внедрения 5G приоритетной

Правительство считает приоритетной конкурентную модель развития сети пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 11:24
Происшествия

«Аэрофлот» не исключил отказа от покупки Boeing 737 Max для «Победы»

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») может отказаться от покупки Boeing 737 Max, если американский производитель не решит проблемы с безопасностью этих самолетов до ноября.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома»

В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49

В результате стрельбы в мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии погибли 49 человек, заявил комиссар новозеландской полиции Майк Буш.
Обновлено в 04:41
Политика

США ужесточили антироссийские санкции по Украине

США ужесточили антироссийские санкции по Украине - министерство финансов.
Обновлено в 11:18
Общество

Узников «китовой тюрьмы» могут отправить в океанариумы

Часть животных из «китовой тюрьмы» никогда не вернется в природную среду обитания, они будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:45
Политика

Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны.
Обновлено в 09:24
Экономика

Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.
Обновлено в 09:09
Экономика

Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ

Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 07:48
Финансы

Доллар обновил октябрьский минимум на Мосбирже

В отсутствие новых санкций курс доллара может до конца месяца опуститься ниже уровня 65 руб./$, считают участники рынка.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Сокровища фонда Музея имени Андрея Рублева сгорели в Москве

Обновлено в 06:33
Армия и оружие

США отказались разместить военную базу возле Калининградской области

Обновлено в 06:34
Происшествия

На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении электричек

Два поезда дальнего следования — «Сапсан» № 766 и «Невский экспресс» № 748 — задерживаются из-за технической неисправности на участке Москва Товарная — Химки Октябрьской железной дороги, сообщили в пресс-службе ОЖД.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Американские солдаты помочились на памятник Свободы в Латвии

Полиция Риги оштрафовала двух американских военнослужащих, справивших нужду на памятник Свободы, передает агентство LETA.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Представитель Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы

Обновлено вчера в 11:12
Здоровье

В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии

Лекарство от внезапной смерти В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.
Обновлено в 09:13
Политика

Экс-жена Грудинина опасается его депутатского мандата

Глава подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин сможет использовать свою возможную депутатскую неприкосновенность во время бракоразводного процесса, опасается его экс-супруга Ирина.
Обновлено в 10:41
Транспорт

Собянин раскритиковал хитрый способ не платить за парковку

Обновлено в 10:31
Происшествия

Советника красноярского губернатора задержали по делу о мошенничестве

По подозрению в мошенничестве задержали советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.
Обновлено в 11:10
Политика

Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Нижнем Новгороде глыба льда упала на младенца в коляске

Обновлено в 10:24
Религия

Патриарх Кирилл попросил отдать РПЦ музей имени Андрея Рублева

Обновлено в 06:01
Происшествия

Похороны Малашенко пройдут 18 марта на Троекуровском кладбище

Похороны медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании в возрасте 64 лет, пройдут на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 18 марта, сообщил РИА Новости главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 06:23
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