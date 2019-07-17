Центробанк подсчитал, что российские банки прошедшие полгода получили прибыль в размере более триллиона рублей. Чистая прибыль за этот период выросла на 37% и составила 1005 млрд рублей против 643 млрд годом ранее.

Банки РФ за полгода получили рекордную прибыль в размере 1 трлн рублей

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