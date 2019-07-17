Финансы

Прибыль банков в первом полугодии превысила триллион рублейВедомости 10:44

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года банки заработали почти в полтора раза больше – в январе – июне 2018 г. их прибыль составила 634 млрд руб.
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