Финансы
Прибыль банков в первом полугодии превысила триллион рублейВедомости 10:44
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года банки заработали почти в полтора раза больше – в январе – июне 2018 г. их прибыль составила 634 млрд руб.
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Руководитель отдела развития ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia Павел Шалагинов отмечает, что «российские разработки в области электронного документооборота уже находятся на высоком мировом уровне, а в чем-то даже опережают зарубежные аналоги».
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Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
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Реальные доходы россиян продолжают падать
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