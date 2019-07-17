Финансы
Прибыль банков РФ за 6 месяцев увеличилась на 58,5%Finam.Ru вчера в 03:09
В июне прирост активов составил 0,2%. Прибыль банковского сектора за первое полугодие 2019 года составила 1005 млрд рублей против 634 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
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Происшествия
Под Тверью отключили три энергоблока АЭС
Обновлено в 01:35
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
Reuters сообщил о направлении российского спецназа в провинцию Идлиб
По данным Reuters, ранее российские офицеры неоднократно находились на линии фронта, руководя военными операциями, но теперь Москва впервые направила наземные войска для непосредственного участия в боевых действиях.
Обновлено в 01:57
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Транспорт
Минтранс предложил штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам
В Минтрансе России предложили штрафовать водителей за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам.
Обновлено в 02:28
Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе
Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Дагестане пропали четыре человека у Каспийского моря
Четыре человека, включая двоих детей, пропали в Дагестане на берегу Каспийского моря, передает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Электронные паспорта выдадут досрочно
Новые удостоверения личности появятся уже в 2020 году Правительство определилось с параметрами внедрения в РФ электронных паспортов.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку
В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его
В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено вчера в 18:50
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено вчера в 07:58
Общество
В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок
По результатам всех испытаний лучшим детским стиральным порошком был признан «Ушастый нянь».
Обновлено в 02:27
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Кино
Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»
Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
Обновлено в 00:32
Экономика
Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие
Появилось видео стрельб из ЗРК «Тор» на Новой Земле
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Гаджеты
Intel обещает 7-нанометровые процессоры в 2021 году
Что касается сроков, то 10-нанометровые чипы полноценно выйдут на рынок в этому году, а 7-нанометровые обещают уже в 2021-м.
Обновлено в 02:03
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Голикова создала отдельную систему контроля социальных нацпроектов
Для контроля за реализацией национальных проектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» — создана отдельная система мониторинга, сообщили РБК два источника в правительстве и федеральный чиновник.
Обновлено в 01:00
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявления, что в случае прекращения транзита российского газа Украину ждёт техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34