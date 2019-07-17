Финансы

Прибыль банков РФ за 6 месяцев увеличилась на 58,5%Finam.Ru вчера в 03:09

В июне прирост активов составил 0,2%. Прибыль банковского сектора за первое полугодие 2019 года составила 1005 млрд рублей против 634 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
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