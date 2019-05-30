Энергетика

Прибыль акционеров «Газпрома» в 1 квартале выросла на 44%Finam.Ru вчера в 03:10

Убыток по курсовым разницам по операционным статьям за 1 квартал 2019 года составил 47,251 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 18,612 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
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Чистая прибыль группы Росбанк по МСФО в I квартале выросла на 51,4%

ПРАЙМвчера в 12:13

«Газпром» увеличил чистую прибыль за I квартал на 44,2%

ТАССвчера в 06:00

Прибыль оператора «Северного потока» в I квартале выросла на 14%

Rambler News Serviceвчера в 05:16

«Газпром» нарастил объём чистой прибыли в первом квартале

News.ruвчера в 05:29

Прибыль «Газпрома» выросла на 44%

РБКвчера в 04:04

Прибыль «Газпрома» в 1-м квартале выросла на 44%, выше прогноза

Финмаркетвчера в 03:44

Прибыль акционеров «Газпрома» в 1 квартале выросла на 44%

Finam.Ruвчера в 03:10
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Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

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Происшествия

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде

По данным онлайн-табло, самолет вылетел из Екатеринбурга в 6:04.
Обновлено в 00:41
Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов

Обновлено в 00:55
Наука

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек

Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Новогодние каникулы в 2020 году станут короче

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.
Обновлено в 00:46
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» на старте финальной серии НБА

«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф НБА.
Обновлено в 00:27
Авто

Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено 29 мая в 00:53
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Наука

Размер мозга и фертильность у млекопитающих связали с видом воспитания

Ученые из Университета Цюриха (Швейцария) провели масштабное исследование, в котором проследили за 478 млекопитающими, относящимися к разным отрядам, и заметили корреляцию между видами воспитания и размером мозга потомства, а также фертильностью.
Обновлено вчера в 06:53
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
Обновлено вчера в 07:34
Здоровье

Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол

«Интер» объявил о назначении главным тренером Антонио Конте

Обновлено в 00:38
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Общество

Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Кино

Улыбаются и машут: багуловая дорожка Забайкальского кинофестиваля-2019

Вечером 30 мая в Чите по багуловой дорожке перед торжественной церемонией открытия прошли гости VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 08:37
Политика

Лига арабских государств выступила против Ирана

Арабские государства выразили полную солидарность в противодействии Ирану и поддержали любые действия Саудовской Аравии для защиты территории.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Бузова вернет куртку за 300 тысяч рублей пожаловавшемуся на нее бренду

Звезда выразила готовность вернуть куртку за 300 тысяч рублей и кроссовки за 60 тысяч рублей, а деньги потратить на благое дело.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

Обновлено вчера в 04:41
Футбол

Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20

Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Обновлено вчера в 22:24
Здоровье

В сфере ОМС появился новый информационный ресурс

В сфере обязательного медицинского страхования создан информационный ресурс, который должен стать единой площадкой для взаимодействия медицинских и страховых организаций под предводительством фондов ОМС.
Обновлено в 01:10
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

ВРУ отказалась отправить премьера Гройсмана в отставку

Гройсман Сегодня Верховная рада, отметившись обращением к ООН с просьбой рассмотреть вопрос "тягот и лишений" малых народов в России, обсуждала вопрос дальнейшего функционирования своего правительства.
Обновлено вчера в 07:37
Общество

Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников

Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
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