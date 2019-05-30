Энергетика

Прибыль акционеров «Газпрома» в 1 квартале выросла на 44%Finam.Ru 03:10

Убыток по курсовым разницам по операционным статьям за 1 квартал 2019 года составил 47,251 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 18,612 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
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Чистая прибыль группы Росбанк по МСФО в I квартале выросла на 51,4%

ПРАЙМ12:13

«Газпром» увеличил чистую прибыль за I квартал на 44,2%

ТАСС06:00

Прибыль «Газпрома» в 1-м квартале выросла на 44%, выше прогноза

Финмаркет03:44

Прибыль оператора «Северного потока» в I квартале выросла на 14%

Rambler News Service05:16

Прибыль «Газпрома» выросла на 44%

РБК04:04

«Газпром» нарастил объём чистой прибыли в первом квартале

News.ru05:29

Прибыль акционеров «Газпрома» в 1 квартале выросла на 44%

Finam.Ru03:10
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Политика

The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена

Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Общество

Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка

В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Российского сотрудника миссии ООН отправили в больницу в Белграде

Раненного в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова отправили в одну из больниц Белграда.
Обновлено в 08:24
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика

Bloomberg узнал о планах Хиллари Клинтон заняться съемками фильмов

Обновлено в 20:55
Музыка

Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет

Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено в 21:14
Политика

Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»

Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено в 14:56
Общество

Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38
Экономика

Китай перестал покупать сою в США

Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 05:09
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешной стыковке, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Обновлено в 10:16
Происшествия

Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение

Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Политика

В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян

Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:17
Наука

Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

Обновлено в 06:30
Политика

Миссия МВФ завершила работу на Украине

Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:41
Транспорт

Повышение цен на билеты в плацкарт было опровергнуто РЖД

В компании пояснили, что информация о росте цен возникла из-за сравнения стоимости билетов, что реализовывались в рамках акций и билетов, что были проданы по полному тарифу.
Обновлено в 10:12
Авто

Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Кино

Бурятские фильмы покажут на Забайкальском кинофестивале

Обновлено в 22:05
Происшествия

В Бурятии дети попали в реанимацию из-за снесшего батут ветра

В Минздраве Бурятии проинформировали о том, что в центре Улан-Удэ дети пострадали из-за ветра, снесшего батут.
Обновлено в 02:52
Путешествия

Получаем визу в Европу: где выдают шенген в Красноярске и сколько он стоит

Шенген вам не понадобится и при путешествии в Ирландию и Англию. Для поездки в эти страны придется получить отдельную визу.
Обновлено в 21:00
Общество

В Счетной палате предложили поощрять рожениц подарками на 10 тыс. рублей

Счетная палата предложила давать роженицам подарки на 10 тысяч рублей.
Обновлено в 21:36
Футбол

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»

Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Первыми в матче забили хозяева.
Обновлено в 13:54
Авто

На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3 1989 года выпуска

На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3, выпущенный в 1989 году, по цене в 36 тысяч долларов.
Обновлено в 03:52
Кино

Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль»

«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
Обновлено в 05:35
Футбол

Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата

Обновлено в 18:07
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Государственная дума приняла закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в состоянии опьянения и повлёкшие травмы или гибель людей.
Обновлено в 08:04
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
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