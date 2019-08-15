Экономика
Прибыль X5 Retail во 2 квартале увеличилась на 55,5%Finam.Ru вчера в 03:10
Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО во 2 квартале 2019 года увеличилась на 55,5% г-к-г - до 13,5 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли выросла на 82 б.п. до 3,1% (2,7% по МСФО (IFRS)-16).
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Более половины капзатрат X5 Retail Group приходится на открытие новых магазинов
Интерфаксвчера в 10:19
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Рогозин пригласил экипаж А321 на запуск ракеты с «Байконура»
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