Экономика
Прибыль X5 Retail во 2 квартале увеличилась на 55,5%Finam.Ru 03:10
Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО во 2 квартале 2019 года увеличилась на 55,5% г-к-г - до 13,5 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли выросла на 82 б.п. до 3,1% (2,7% по МСФО (IFRS)-16).
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Прогноз результатов X5 по МСФО за II квартал: чистая прибыль на уровне 10,9 млрд руб
ПРАЙМ13 августа в 08:03
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