Экономика
Прибыль X5 Retail в 1 квартале выросла на 65%Finam.Ru 03:08
Чистая прибыль X5 Retail Group в 1 квартале 2019 года выросла на 65,2% г/г - до 9,297 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли выросла на 69 б.п. до 2,3% (2,1% по МСФО (IFRS) 16).
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Одержавший победу на выборах президента Украины Владимир Зеленский изменил написание своего имени в Facebook-аккаунте.
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Интернет
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook
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В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»
В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
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Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко»
Как утверждал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, указ выпустили после выборов президента Украины, поскольку во время избирательной кампании это мог бы в свою пользу использовать Петр Порошенко.
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