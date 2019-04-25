Экономика
Прибыль X5 Retail в 1 квартале выросла на 65%Finam.Ru 03:08
Чистая прибыль X5 Retail Group в 1 квартале 2019 года выросла на 65,2% г/г - до 9,297 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли выросла на 69 б.п. до 2,3% (2,1% по МСФО (IFRS) 16).
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