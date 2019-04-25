Экономика

Прибыль X5 Retail в 1 квартале выросла на 65%Finam.Ru 03:08

Чистая прибыль X5 Retail Group в 1 квартале 2019 года выросла на 65,2% г/г - до 9,297 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли выросла на 69 б.п. до 2,3% (2,1% по МСФО (IFRS) 16).
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Чистая прибыль X5 Retail в первом квартале увеличилась на 65%

Коммерсантъ04:03

Чистая прибыль X5 по МСФО выросла в январе-марте в 1,7 раза

Вести.Финанс03:52

Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале выросла на 65,2%

Rambler News Service03:12

Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО в первом квартале выросла на 65,2%

ТАСС03:49

X5 в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза

ПРАЙМ03:11

Прибыль владельца «Пятерочек» выросла на 65% за квартал

Ведомости03:10

Прибыль X5 Retail в 1 квартале выросла на 65%

Finam.Ru03:08
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