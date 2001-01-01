Экономика
Прибыль «Трансконтейнера» по МСФО выросла в 2018 году на 45,5%Вести.Финанс 07:17
Операционные расходы с поправкой на стоимость услуг соисполнителей выросли на 2,7% до 21,2 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 48,6% до 11,6 млрд руб. Стоимость активов компании составила к концу 2018 г. 68,1 млрд руб.
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