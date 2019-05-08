Прибыль Toyota за прошлый год упала на четвертьВедомости 04:59

Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.

Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть

Политика Жителей Донбасса захотели лишить льгот и пенсий за российские паспорта Как ранее сообщал премьер-министр Владимир Гройсман, российские паспорта жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) не будут признаваться как на территории страны, так и при попытке пересечь границу.

Происшествия Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.

Музыка Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019» Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Происшествия Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.

Политика В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.

Происшествия Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.

Общество Минпросвещения изменит систему питания в школах Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, полученные данные лягут в основу формирования единой системы организации горячего питания в школах.

Происшествия В Германии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.

Общество Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.

Происшествия Певец Макс Барских попал в ДТП в Лос-Анджелесе Украинский исполнитель Макс Барских сообщил через свой Instagram, что попал в ДТП в Лос-Анджелесе.

Политика Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Политика Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги Дружба между Германией и США "разбита вдребезги" — так статье газеты Suddeutsche Zeitung оценили действия госсекретаря США Майка Помпео, неожиданно отменившего свой визит в Германию за несколько часов до встречи с канцлером Ангелой Меркель.

Политика В Кремле прокомментировали заявление Ирана по СВПД Пресс-секретарь президента назвал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки серьезной, «спровоцированной предыдущими волюнтаристскими решениями».

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Здоровье «Доктор Смерть» Ульяна Супрун назвала подорожавший лук «антисоциальным продуктом» Оказывается, лук многим «не по вкусу, вызывает аллергию, ухудшает синдром раздраженного кишечника и порой кажется вообще антисоциальным продуктом».

Политика Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.

Происшествия Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником Командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов вернулся в охваченный пламенем салон за вторым пилотом и помог ему выбраться оттуда.

Финансы Минфин увеличит покупки иностранной валюты Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.

Происшествия Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100 Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.

Финансы Банк России перевел свои активы из США в Китай В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.

Общество Город на Сицилии распродает дома по 1 евро Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.