Прибыль Toyota за прошлый год упала на четвертьВедомости 04:59

Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.

Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть

Гаджеты Представлена операционная система Android 10 Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.

Футбол Валуев: «Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось» Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.

Авто Volkswagen начал принимать заказы на новый электрохэтчбек ID.3 Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.

Кино Сериал «Реальные упыри» продлен на второй сезон Финальная серия «Реальных упырей» выйдет 29 мая. Премьера второго сезона ожидается в 2020 году.

Происшествия В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.

Происшествия Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.

Происшествия В Бурятии федеральный судья покончил с собой в гараже суда Тело федерального судьи нашли в среду утром в гараже Прибайкальского районного суда.

Игры Code Vein «жива» — сейчас можно записаться на тестирование игры Bandai Namco наконец-то вновь заговорила о Code Vein — своеобразном Dark Souls про футуристических вампиров в мире после глобального катаклизма.

Гаджеты Huawei уличили в замедлении смартфонов ради большей автономности Если пользователь сам не включит режим максимальной производительности, то система будет автоматически замедлять смартфон ради увеличения времени его работы.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.

Спорт «Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.

Политика Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА Новоизбранный лидер Украины, поздравляя сограждан с Днём памяти и примирения, который был введён Радой в рамках декоммунизации, поставил в один ряд ветеранов Великой Отечественной войны и боевиков Организации украинских националистов (запрещена в России), которые во времена войны сотрудничали с фашистами.

Политика Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий "Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.

Происшествия В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.

Футбол Семак о матче с ЦСКА: опустошенность эмоциональная есть Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что перед предстоящим матчем чемпионата России с московским ЦСКА у команды есть эмоциональная опустошенность.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Общество Обнаруженная в Норвегии российская белуха с GoPro могла использоваться в дельфинотерапии В конце апреля в водах норвежской губернии Финнмарк местные рыбаки заметили проплывающую белуху с привязанной камерой GoPro.

Общество Жителя Ярославля оштрафовали за неуважение к президенту Путину Житель Ярославля Кирилл Попутников стал вторым гражданином, оштрафованным по статье о неуважении к власти.