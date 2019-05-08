Экономика

Прибыль Toyota за прошлый год упала на четвертьВедомости 04:59

Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Годовая прибыль Toyota упала на 24,5%

Коммерсантъ07:50

Чистая прибыль Toyota упала за фингод на четверть

Росбалт03:15

Honda сократила операционную прибыль в 4-м финквартале на 67%

Финмаркет05:25

Годовая прибыль Honda рухнула на 42,4%

Вести.Финанс05:23

Годовая прибыль Toyota упала почти на четверть

Rambler News Service03:16

Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть

Ведомости04:59

Чистая прибыль Toyota за 2018-19 фингод упала на 24,5%

ПРАЙМ00:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Обновлено в 07:59
Общество

В Новосибирске установлен памятник Сталину

Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник «вождя народов» на общественных площадках в Новосибирске, но получала отказ.
Обновлено в 03:55
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

СМИ назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено вчера в 06:25
Хоккей

Назван капитан сборной России по хоккею на ЧМ-2019

Главный тренер национальной сборной Илья Воробьев заявил, что капитаном сборной России на ЧМ по хоккею в Словакии будет нападающий клуба НХЛ Los Angeles Kings Илья Ковальчук.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь

Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Футбол

Лионель Месси в профессиональной карьере потерпел 15 крупных поражений

Вчерашний матч в Ливерпуле стал для Месси 813-м в профессиональной карьере (684 – за «Барселону», 129 – за сборную Аргентины).
Обновлено в 01:36
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Политика

Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Происшествия

Суд отказал в УДО фигуранту дела об убийстве Политковской

Обновлено в 07:53
Армия и оружие

В Севастополе водолазы подняли со дна фрагменты истребителя И-16

Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Из-за падения пассажира на синей ветке метро увеличены интервалы

Обновлено в 07:23
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам.
Обновлено в 07:10
Политика

Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе

Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.
Обновлено вчера в 21:47
Здоровье

С середины лета новгородские клиники изменят график работы

В региональном управлении информполитики региона сообщили, что с 15 июля в Новгородской области будет действовать новый режим работы поликлиник и больниц.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара

Обновлено в 07:39
Технологии

Химики из МГУ проследили за миграциями радионуклидов в озерах у НПО «Маяк»

Обновлено в 07:02
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Обновлено в 06:19
Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Политика

Лавров назвал переговоры с Зарифом содержательными

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что провел содержательные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Обновлено в 06:52
Политика

Путин оставил Зеленого и Порошенко без поздравлений с Днем Победы

Обновлено в 06:59
Происшествия

В Самаре при пожаре на дебаркадере и катерах погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на дебаркадере и катерах в Самаре, сообщил в среду журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу

Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок

Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Музыка

Ансамбль Башмета отметит день рождения концертом в «Зарядье»

Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета отметит день рождения концертом в "Зарядье" 20 мая, сообщила пресс-служба ансамбля.
Обновлено в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное