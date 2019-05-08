Прибыль Toyota за прошлый год упала на четвертьВедомости 04:59

Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.

Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть

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