Экономика

Прибыль «Татнефти» по МСФО выросла в I квартале на 43%Вести.Финанс 03:04

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Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО выросла в I квартале на 43% в годовом выражении до 60,15 млрд руб. Выручка выросла в 1,2 раза до 227,32 млрд руб. "Основным фактором увеличения чистой прибыли явился рост выручки в текущем периоде, частично компенсированный ростом расходов по налогам, кроме налога на прибыль", - отмечает "Татнефть".
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Прибыль «Татнефти» по МСФО выросла в I квартале на 43%

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