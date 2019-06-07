Энергетика

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за первый квартал выросла на 43,2%ТАСС 02:13

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Чистая прибыль "Татнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43,2%, до 60,15 млрд рублей. Это следует из материалов компании.
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