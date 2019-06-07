Энергетика
Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за первый квартал выросла на 43,2%ТАСС 02:13
Чистая прибыль "Татнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43,2%, до 60,15 млрд рублей. Это следует из материалов компании.
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Планируется сделать платформу универсальной, чтобы она могла использоваться при производстве автомобилей различных типов, включая седаны, а также кроссоверы класса C и D. Ожидается, что одной из первых моделей, которая поедет на новой тележке, станет кроссовер С-класса, который в дальнейшем будет продаваться отдельно под брендом каждой из компаний.
Обновлено вчера в 09:26
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
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Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
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Армия и оружие
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Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
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Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.
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Транспорт
В российских поездах появятся четыре класса обслуживания
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По итогам первого дня международного экономического форума в Санкт-Петербурге делегация Тверской области провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет.
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