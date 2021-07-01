Энергетика

Прибыль «Татнефти» по МСФО выросла в I квартале на 43%Вести.Финанс 03:04

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО выросла в I квартале на 43% в годовом выражении до 60,15 млрд руб. Выручка выросла в 1,2 раза до 227,32 млрд руб. "Основным фактором увеличения чистой прибыли явился рост выручки в текущем периоде, частично компенсированный ростом расходов по налогам, кроме налога на прибыль", - отмечает "Татнефть".
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Прибыль «Татнефти» по МСФО выросла в I квартале на 43%

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Реальное время05:03

Прибыль «Татнефти» в 1 квартале выросла на 43%

Finam.Ru02:54
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