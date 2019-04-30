Экономика
Убыток «Квадры» в 2018 году вырос в 12 разFinam.Ru 09:26
Убыток ПАО "Квадра", приходящийся на акционеров, по МСФО за 2018 год составил 5,57 млрд рублей. Это в 12,2 раза больше, чем годом ранее, сообщается в материалах компании.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
Политика
СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича
Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
Обновлено в 11:31
Экономика
Директор СВР в 2018 году увеличил свой доход на 500 тыс. рублей
Доход директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкин за 2018 год составил 9,3 млн рублей, следует из декларации, опубликованной в пятницу на официальном сайте службы.
Обновлено в 10:26
Политика
Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Экономика
ЦБ зафиксировал рост жалоб на финансовые услуги в I квартале 2019 года
Количество жалоб от потребителей финансовых услуг, поступивших в Банк России в I квартале 2019 года, выросло на 2,2% против аналогичного периода годом ранее.
Обновлено в 10:09
Технологии
Результаты голосования шоу «Голос. Дети» проверят сотрудники Интерпола
Обновлено вчера в 04:13
Политика
Мэра Евпатории временно отстранили от должности
Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, временно отстранен от должности, соответствующее решение принято на сессии горсовета во вторник.
Обновлено в 11:15
Кино
Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:11
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Административное здание загорелось в центре Москвы
Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Культура
Нагиев может уйти из «Голоса» после скандала с дочкой Алсу
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
Минобороны Венесуэлы заявило о верности военных Мадуро
Обновлено в 07:42
Общество
Дочь Алсу затравили из-за аномально высокой зрительской поддержки
После победы дочери певицы Алсу, многие зрители сочли недопустимым совместное участие в конкурсе детей из обычных семей и состоятельных, которые имеют большое влияние.
Обновлено в 11:16
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Здоровье
Чувство голода после еды может быть признаком диабета
По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева дала мастер-класс по позированию на пляже
Виктория Лопырева дала поклонникам мастер-класс по позированию на пляже и трогательно призналась в любви к Игорю Булатову.
Обновлено в 03:22
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Авто
На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed
Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Судья из Ставрополя получила 4,5 года колонии за мошенничество
Обновлено вчера в 11:02
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Силовики пришли с обысками по делу куратора ТЭК в полиции Москвы
«Следственные действия ведутся по месту жительства экс-руководителя 12-го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Москве Евгения Кашматова, а также у заместителя начальника отдела Управления «Ц» Главного управления собственной безопасности МВД Дмитрия Атаева», — рассказал источник в полиции.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:59
Хоккей
«Ак Барс» сделал квалификационные предложения восьми хоккеистам
Казанский «Ак Барс» сделал квалификационные предложения восьми хоккеистам, информирует официальный сайт трёхкратного обладателя Кубка Гагарина.
Обновлено в 10:53