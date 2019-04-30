Убыток «Квадры» в 2018 году вырос в 12 разFinam.Ru 09:26

Убыток ПАО "Квадра", приходящийся на акционеров, по МСФО за 2018 год составил 5,57 млрд рублей. Это в 12,2 раза больше, чем годом ранее, сообщается в материалах компании.

Убыток «Квадры» в 2018 году вырос в 12 раз

Политика СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.

Экономика Директор СВР в 2018 году увеличил свой доход на 500 тыс. рублей Доход директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкин за 2018 год составил 9,3 млн рублей, следует из декларации, опубликованной в пятницу на официальном сайте службы.

Политика Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».

Экономика ЦБ зафиксировал рост жалоб на финансовые услуги в I квартале 2019 года Количество жалоб от потребителей финансовых услуг, поступивших в Банк России в I квартале 2019 года, выросло на 2,2% против аналогичного периода годом ранее.

Политика Мэра Евпатории временно отстранили от должности Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, временно отстранен от должности, соответствующее решение принято на сессии горсовета во вторник.

Кино Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов» Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».

Общество Новый император взошёл на престол в Японии Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.

Происшествия Административное здание загорелось в центре Москвы Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.

Общество Дочь Алсу затравили из-за аномально высокой зрительской поддержки После победы дочери певицы Алсу, многие зрители сочли недопустимым совместное участие в конкурсе детей из обычных семей и состоятельных, которые имеют большое влияние.

Политика Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Здоровье Чувство голода после еды может быть признаком диабета По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.

Происшествия Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева дала мастер-класс по позированию на пляже Виктория Лопырева дала поклонникам мастер-класс по позированию на пляже и трогательно призналась в любви к Игорю Булатову.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.

Авто На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.

Политика Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.

Армия и оружие На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.

Шоу-бизнес Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.

Происшествия Силовики пришли с обысками по делу куратора ТЭК в полиции Москвы «Следственные действия ведутся по месту жительства экс-руководителя 12-го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Москве Евгения Кашматова, а также у заместителя начальника отдела Управления «Ц» Главного управления собственной безопасности МВД Дмитрия Атаева», — рассказал источник в полиции.

Происшествия В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.

Происшествия Полиция задержала министра экономики Дагестана В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.