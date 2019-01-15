Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2018 году выросла на 24,1% по сравнению с предыдущим годом — до 811,1 млрд руб. Декабрьская прибыль банка составила 52,2 млрд руб. — на 4,6% больше, чем годом ранее, говорится в отчете банка (. pdf).
Коммерсантъ02:39
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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 2018 году выросла на 24,1% — до 811,1 млрд рублей
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