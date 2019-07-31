Финансы
Прибыль Сбербанка по МСФО за I полугодие выросла до 476,9 млрд рублейТАСС вчера в 03:41
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 11,6%, до 476,9 млрд рублей. Это следует из сообщения банка.
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Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
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Заместитель начальника центра "Антистихия" МЧС Сергей Абанин сообщил, что спровоцировало распространение лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 04:19
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
В Финляндии начали штрафовать за езду на самокате
Обновлено в 01:37
Футбол
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Авто
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Дополнено: В KIA опровергли информацию об уходе дизельного кроссовера Sportage из России.
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Путешествия
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Армия и оружие
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Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2»
Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», передает Reuters.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
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Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Военных подключат к строительству первой в Туве железной дороги
Военные будут участвовать в строительстве первой в Туве железной дороги, которая свяжет республику с Красноярским краем, сообщил журналистам в четверг заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Алексей Лемякин.
Обновлено в 04:05
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки
Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Мощный тайфун «Випа» обрушит на Приморье ливни
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Обновлено в 01:30
Общество
В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.
Обновлено вчера в 16:33
Футбол
«Спартак» и «Динамо» стали лидерами по убыткам среди футбольных клубов России в 2018 году
Столичные "Спартак" и "Динамо", которые в субботу встретятся между собой в матче чемпионата России по футболу, стали лидерами по убыткам среди российских футбольных клубов по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:38
Культура
Скончался режиссер Харольд Принц
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С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
В России упростили порядок сделок с недвижимостью
В России станет необязательным нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности.
Обновлено 30 июля в 02:52
Здоровье
Сеченовский университет создал первую в России кардиоонкологическую клинику
Первая в России кардиоонкологическая клиника была создана на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Обновлено в 02:08
Общество
«Метрострой» показал фотографии новых станций Фрунзенского радиуса
Компания «Метрострой» опубликовала кадры готовящихся к открытию станций метро Фрунзенского радиуса.
Обновлено в 01:59