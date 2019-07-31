Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 11,6%, до 476,9 млрд рублей. Это следует из сообщения банка.

Прибыль Сбербанка по МСФО за I полугодие выросла до 476,9 млрд рублей

Армия и оружие Болгария ратифицировала договор о покупке F-16 Block 70 у США Несмотря на вето президента Болгарии Румена Радеева, сегодня, 30 июля, в стране вступили в силу законы о ратификации договоров о покупке многоцелевых истребителей F-16 Block 70 у США, а также о приобретении необходимого оборудования для них и актуализации государственного бюджета в связи с данной сделкой.

Общество В министерстве уточнили причины массовой гибели пчел в России По причинам гибели пчел Минсельхоз считает, что массовая гибель была вызвана применением новых инсектицидов, опасных для пчелиных семей, и, возможно, нарушения инструкций по обращению с инсектицидами.

Общество Reuters: В Китае запретили мусульманам демонстрацию религии Reuters называет происходящее продолжением кампании по унификации всех проявлений религии, начатой в Китае в 2016 году.

Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Происшествия Экс-главе Audi предъявили обвинение из-за «дизельного скандала» Прокуратура Мюнхена предъявила обвинение бывшему главе Audi Руперту Штадлеру в связи с «дизельным скандалом», который разгорелся в 2015 году.

Экономика Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.

Космос Телескоп TESS обнаружил экзопланету с тремя солнцами Астрономы при помощи космического телескопа TESS обнаружили экзопланету, которую назвали LTT 1445Ab.

Общество Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле» Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.

Общество Лесные пожары в России охватили около 3 млн га В общей сложности природные пожары распространились на площади около 3 млн га.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Политика Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ровно год назад погибли в Центральноафриканской Республике.

Футбол Капитан «Фенербахче» почти покинул поле из-за болельщиков Полузащитник "Фенербахче" и сборной Марокко Набиль Дирар был близок к уходу с поля из-за обструкции болельщиков, сообщает "Спорт-Экспресс".

Общество Названы самые похищаемые товары в магазинах России Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.

Политика США отказались от расширения «нормандского формата» Напомним, что в дипломатическую группу "нормандского формата" входят представители Германии, России, Франции и Украины.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн» Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Политика Кличко встретился с адвокатом Трампа Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Армия и оружие БМД-2М получила боевой модуль «Берег» По опубликованной ТАСС информации, БМД-2М подверглась модернизации и получила боевой модуль «Берег».

Политика Трамп обещал разобраться с отравлением Навального Дональд Трамп обещал разобраться с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Баскетбол Тимофей Мозгов подпишет однолетний контракт с «Химками» Экс-центровой ряда клубов НБА, баскетболист сборной России Тимофей Мозгов подпишет контракт с «Химками», сообщают Известия со ссылкой на собственные источники.

Наука Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.

Общество Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы» Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.