Финансы
Прибыль Сбербанка по МСФО за I полугодие выросла до 476,9 млрд рублейТАСС 03:41
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 11,6%, до 476,9 млрд рублей. Это следует из сообщения банка.
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