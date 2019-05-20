Экономика

Прибыль «РусАгро» за 1 квартал выросла в 6,8 разаFinam.Ru 03:03

Объем продаж составил 32,167 млрд рублей ($495 млн), увеличившись на 16,899 млрд рублей (111%) по сравнению с 1 кварталом 2018 года. Скорректированный показатель EBITDA составил 4,094 млрд руб. ($63 млн), увеличившись на 2,379 млрд руб. (139%) по сравнению с 1 кварталом 2018 года.
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Frontline ожидает снижения ставок

SeaNews02:44

Чистая прибыль «Русагро» в 1-м квартале увеличилась в 6,8 раза

Финмаркет03:38

Чистая прибыль «Русагро» по МСФО в I квартале выросла в 6,8 раза

ПРАЙМ03:06

Чистая прибыль «РусАгро» по МСФО в I квартале выросла в 7 раз

Вести.Финанс04:19

Черноземный агрохолдинг «Русагро» в первом квартале увеличил чистую прибыль в семь раз – до 1,4 млрд рублей

Агентство Бизнес Информации05:36

Прибыль ТМК за 1 квартал выросла в 5,6 раза

Finam.Ru03:11
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Авто

Универсал Opel Astra был замечен без камуфляжа

Обновлено в 04:32
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Экономика

Научные гранты выиграли три подмосковные компании

Почти 50 миллионов рублей получат три подмосковные компании на научные исследования, рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.
Обновлено в 05:10
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
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ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Экономика

Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников

Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Общество

В Казани отменили общегородской «Последний звонок»

Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления

Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Авто

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире

Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Общество

Минниханов оценил готовность «Казань Экспо» к WorldSkills Russia

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил готовность центра «Казань Экспо» к проведению финала национального чемпионата WorldSkills Russia.
Обновлено вчера в 07:58
Музыка

Мультимедиа-спектакль покажут на поднятом пролете Дворцового моста

Обновлено в 05:20
Политика

В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским

Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Общество

Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях

Обновлено 18 мая в 16:28
Футбол

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор

Защита нападающего «Зенита» Александра Кокорина, осужденного по делу о двух драках в центре Москвы, обжаловала приговор.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Происшествия

ГИБДД проверит видео, в котором Загитова едет без прав на автомобиле

Обновлено в 06:20
Кино

Чем закончилась «Игра престолов»

RT посмотрел серию и выяснил, о чём именно говорил писатель и чем закончилась легендарная «Игра престолов».
Обновлено в 02:28
Происшествия

Режиссер детского порно добивался свободы через челябинский суд

В октябре прошлого года американского режиссера признали виновным в ряде эпизодов незаконного оборота порнографической продукции, в том числе и с участием несовершеннолетних.
Обновлено в 05:47
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо

Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Обновлено в 05:32
Политика

Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело

Обновлено в 05:17
Происшествия

В работе Альфа-банка произошел сбой

Чаще всего пользователей беспокоили трудности со входом в мобильное приложение (65%). Еще 18% сообщили о сбое всех сервисов.
Обновлено в 05:49
Экономика

Российская промышленность отказывается от европейского оборудования

Российские предприятия отказываются от закупок оборудования из стран Европы в пользу машин из государств СНГ, Китая и Индии.
Обновлено в 01:30
Игры

Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3

Обновлено вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала о проблемах в своей большой семье

Обновлено в 03:10
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
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