Экономика
Прибыль «РусАгро» за 1 квартал выросла в 6,8 разаFinam.Ru 03:03
Объем продаж составил 32,167 млрд рублей ($495 млн), увеличившись на 16,899 млрд рублей (111%) по сравнению с 1 кварталом 2018 года. Скорректированный показатель EBITDA составил 4,094 млрд руб. ($63 млн), увеличившись на 2,379 млрд руб. (139%) по сравнению с 1 кварталом 2018 года.
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Черноземный агрохолдинг «Русагро» в первом квартале увеличил чистую прибыль в семь раз – до 1,4 млрд рублей
Агентство Бизнес Информации05:36
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