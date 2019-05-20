Экономика
Прибыль «РусАгро» за 1 квартал выросла в 6,8 разаFinam.Ru 03:03
Объем продаж составил 32,167 млрд рублей ($495 млн), увеличившись на 16,899 млрд рублей (111%) по сравнению с 1 кварталом 2018 года. Скорректированный показатель EBITDA составил 4,094 млрд руб. ($63 млн), увеличившись на 2,379 млрд руб. (139%) по сравнению с 1 кварталом 2018 года.
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Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
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Профсоюзы назвали справедливый уровень МРОТ
Величина МРОТ, согласно расчетам Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на основе концепции достойного труда Международной организации труда, должна составлять 25-27 тысяч рублей, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков в ходе выступления на съезде организации.
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Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
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Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
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Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
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Виталий Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского
Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, на велосипеде.
Обновлено в 03:42
Политика
Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело
Председатель Верховной рады Андрей Парубий назвал весёлой инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:17
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
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Официальный сайт президента Украины обновили под Зеленского
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Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
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Рудковская ревнует Плющенко к пушистой Фифе
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Обновлено в 03:46
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На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи
В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
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Mercedes представил самый безопасный автомобиль в мире
Немецкий автопроизводитель представил новый концепт на базе Mercedes-Benz GLE — новый Experimental Sicherheits Fahrzeugs, что в переводе с немецкого означает «экспериментальный безопасный автомобиль».
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McDonald’s может открыть рестораны формата dark kitchen в России
В 2019 году сеть планирует открытие еще около 60 заведений. Суммарный объем инвестиций компании в России составил более 61 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
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Глушаков рассказал, как начался его конфликт с Каррерой
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МИД КНР призвал Huawei судиться из-за отказа Google от сотрудничества
МИД Китая призвал компанию Huawei обращаться в суд из-за отказа от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 05:13
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Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
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Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
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Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
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Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери
На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
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Кроос продлил контракт с «Реалом»
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Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие
Сформирован экипаж тральщика «Владимир Емельянов»
На Черноморском флоте завершено формирование экипажа для тральщика проекта 12700 «Владимир Емельянов».
Обновлено в 04:52