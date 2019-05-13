Прибыль «Роснефти» в 1 квартале выросла на 62%Finam.Ru вчера в 10:13

В 2018 году компания снизила объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга более чем на 14 млрд долларов. В текущем квартале мы ставим задачу по снижению этих показателей на сумму не менее 2 млрд долларов.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", в 1 квартале 2019 года по МСФО выросла на 61,7% г/г - до 131 млрд рублей, сообщила компания.

Прибыль «Роснефти» в 1 квартале выросла на 62%

Происшествия Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.

Политика National Interest предложил России и США поделить мир между собой Политолог не только советует американскому президенту Дональду Трампу потребовать, чтобы Россия свела свои отношения с Венесуэлой до уровня "нормальных", но призывает его признать один важный факт: США и НАТО пренебрегали российской сферой влияния и даже её ключевой зоной безопасности в Восточной Европе.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Общество Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.

Политика Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.

Политика Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой «Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.

Шоу-бизнес Родившая двойню Алина Кабаева пропала На днях СМИ сообщили о том, что Алина Кабаева родила двойню в Москве. После этого поползли самые разные слухи.

Происшествия Звезда «Мажора» уснул в машине соседки Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.

Здоровье Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.

Политика Верховная рада отказалась отменить закон о языке Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений, которые предлагали отменить закон об обязательном и повсеместном использовании украинского языка.

Происшествия Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».

Гаджеты Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном Компания Lenovo объявила о выпуске своего первого в мире складной ноутбук.

Политика Умер вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов Врио Главы РБ несколько минут назад сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, курирующего силовой блок Артура Ахметханова.

Экономика В РФ предложили запретить государству покупать доли частных банков Поправки предполагают, что государство не сможет приобретать пакеты акций финансовых компаний и частных банков, работающих в условиях конкуренции.

Политика США подготовили санкции против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.

Происшествия СК возбудил дело о геноциде мирных граждан в 1942–1943 годах Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде в ходе карательных операций против мирных граждан в 1942–1943 годах на территории Новгородской и Псковской областей, сообщает ТАСС.

Экономика Чистая прибыль TCS Group в 1 квартале выросла на 25% Прибыль до налогообложения увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,3 млрд рублей (1 квартал 2018 года: 7,4 млрд рублей).

Армия и оружие Саудовская Аравия заявила об атаке беспилотников на нефтепровод Власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по одному из нефтепроводов, следует из информации арабских СМИ.

Авто Renault объявила цены на новый Dokker Stepway Российские дилеры Renault Россия начали прием заказов на новый Dokker Stepway, который поступит в продажу в конце мая.

Экономика «Нафтан» стал выставлять штрафы за некачественную нефть Белорусский «Нафтан» стал выставлять штрафы поставщикам из РФ за недопоставку качественной нефти в апреле.

Культура Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.

Кино BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов» Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.

Происшествия Учителя труда из Кирово-Чепецка подозревают в избиении ученика Следственное управление СК РФ по Кировской области 14 мая 2019 года возбудило уголовное дело в отношении учителя труда одной из школ города Кирово-Чепецка.

Происшествия Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов "ТНС энерго Нижний Новгород" в СК оценили в сумму более 1 млрд руб. Группа компаний "ТНС Энерго" — одна из крупнейших частных энергосбытовых компаний России.

Армия и оружие Украинский генерал рассказал об угрозе российского удара по Киеву В случае полномасштабной войны Россия в кратчайшие сроки введет на Украину войска с территории Белоруссии.