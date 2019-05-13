Энергетика
Прибыль «Роснефти» в 1 квартале выросла на 62%Finam.Ru вчера в 10:13
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", в 1 квартале 2019 года по МСФО выросла на 61,7% г/г - до 131 млрд рублей, сообщила компания.
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В 2018 году компания снизила объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга более чем на 14 млрд долларов. В текущем квартале мы ставим задачу по снижению этих показателей на сумму не менее 2 млрд долларов.
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