Экономика
Прибыль «РУСАЛа» в 1 полугодии упала на 41%Finam.Ru 02:11
Скорректированная чистая прибыль, за вычетом доли чистой прибыли "Норильского никеля", оказалась отрицательной: убыток составил $98 млн за первые 6 месяцев 2019 года по сравнению со скорректированной чистой прибылью в $535 млн за первое полугодие 2018 года. Выручка снизилась на 5% - до $4 736 млн.
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Миллеровосельмаш в I полугодии сократило чистую прибыль в 4,7 раза на фоне роста себестоимости и расходов
Интерфакс - Россиявчера в 04:51
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