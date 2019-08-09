Экономика

Прибыль «РУСАЛа» в 1 полугодии упала на 41%Finam.Ru 02:11

Скорректированная чистая прибыль, за вычетом доли чистой прибыли "Норильского никеля", оказалась отрицательной: убыток составил $98 млн за первые 6 месяцев 2019 года по сравнению со скорректированной чистой прибылью в $535 млн за первое полугодие 2018 года. Выручка снизилась на 5% - до $4 736 млн.
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Полугодовая прибыль «Русала» упала почти вдвое, акции устремились вниз

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:19, Вашингтон
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