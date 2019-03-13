Финансы
Прибыль «Промсвязьбанка» за 2018 год составила 1,7 млрд рублейFinam.Ru вчера в 11:35
Чистая прибыль "Промсвязьбанка" по МСФО за 2018 год составила 1,7 млрд руб. против убытка в размере 406 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила кредитная организация.
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Промсвязьбанк получил в 2018 году прибыль в 1,7 млрд рублей против убытка годом ранее
Rambler News Serviceвчера в 11:35
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