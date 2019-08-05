Экономика
Прибыль «Полюса» за 1 полугодие выросла в 2,8 разаFinam.Ru вчера в 02:34
Прибыль "Полюса" по МСФО за 1 полугодие 2019 года выросла в 2,8 раза - до 61,58 млрд рублей, следует из отчетности компании.
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«Рязанский Радиозавод» в I полугодии снизил чистую прибыль в 2,4 раза на фоне падения прибыли от продаж
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Plastinfo04 августа в 21:19
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Как сообщает ТАСС, Тарантино был впечатлен увиденным, особенно, ему понравились Царь-пушка и Царь-колокол (который он даже потер на счастье).Квентин поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле.
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В России вступили в силу законы, которые существенно ужесточают ответственность за отказ от пропуска автомобиля «Скорой помощи» на дороге.
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По информации пресс-службы минздрава Свердловской области, за прошедшие полгода заболеваемость туберкулёзом сократилась более чем на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году (на данный момент 33,4 случая на 100 тысяч свердловчан).
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Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
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