Прибыль «Полюса» за 1 квартал выросла в 2,5 разаFinam.Ru 14 мая в 02:16

Прибыль "Полюса" по МСФО за 1 квартал 2019 года выросла в 2,52 раза - до 34,78 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Прибыль «Полюса» за 1 квартал выросла в 2,5 раза

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