Экономика
Прибыль «Полюса» за 1 квартал выросла в 2,5 разаFinam.Ru 14 мая в 02:16
Прибыль "Полюса" по МСФО за 1 квартал 2019 года выросла в 2,52 раза - до 34,78 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России
Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Происшествия
Опубликовано видео задержания спонсора ИГ в Москве
В Москве сотрудники ФСБ задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, отправившего боевикам ИГ 50 млн рублей.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Анна Курникова снялась для обложки журнала
Бывшая теннисистка Анна Курникова снялась для российского журнала Cosmopolitan. Девушка позировала для обложки издания в коротком топе.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье
В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Политика
Законопроект о допуске в реанимацию Госдума приняла во II чтении
Законопроект о допуске родственников в реанимацию Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Происшествия
На Кораблестроителей горит квартира
По словам очевидцев, сильный огонь вырывается из одной из квартир в доме 22, корпус 1, по улице Кораблестроителей.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева озвучила плюсы большой разницы в возрасте с мужем
Лера рассказала, что в большой разнице в возрасте между супругами есть множество преимуществ.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры направили в психбольницу
Жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Шаповалову, обвиняемому в угоне пассажирского самолета, продлили арест до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
Обновлено в 05:56
Общество
Суд отказался вернуть Алешковскому платиновый статус «Аэрофлота»
Пресненский суд Москвы в четверг отказался вернуть платиновый статус журналисту и общественному деятелю Дмитрию Алешковскому в бонусной программе "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:40
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Политика
Путин поручил пересмотреть ценообразование в строительстве
Правительство работает над изменением устаревших строительных норм и правил, а также ценообразования в этой сфере.
Обновлено в 08:59
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение стоимости полисов ОСАГО
Банк России фиксирует в большинстве регионов страны снижение стоимости полисов ОСАГО для легковых автомобилей, сообщил журналистам на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Обновлено в 08:03
Хоккей
Канадец Крэйг Мактавиш стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»
В должности главного тренера Мактавиш в течение девяти сезонов возглавлял "Эдмонтон", в 2006 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Каролине" (3-4 в серии).
Обновлено в 08:18
Игры
Ubisoft раздаёт полную версию Steep в Uplay
Ubisoft, вслед за недавней раздачей Assassin's Creed Unity, решила вновь порадовать пользователей Uplay — на этот раз компания отдаёт базовую версию симулятора различных видов зимнего спорта Steep.
Обновлено в 09:13
Авто
Цены на внедорожники УАЗ в России резко снизились
Воспользовавшись специальным предложением под названием «ПойМАЙ выгоду», автолюбители могут приобрести отечественные внедорожнки УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» со скидкой до 170 000 рублей.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.
Обновлено в 07:32
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Экс-главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ
Фигурант уголовного дела о смертельном пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината (компании-собственника торгового центра) Юлия Богданова обвиняется в создании организованной преступной группы с целью нарушений требований пожарной безопасности.
Обновлено в 04:31