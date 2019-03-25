Экономика
Прибыль «Почты России» в 2018 году достигла 2,7 млрд рублейFinam.Ru 06:49
"По итогам 2018 года выручка и чистая прибыль компании достигли исторически максимальных значений - это 190 миллиардов рублей по выручке и 2,7 миллиарда рублей по чистой прибыли", - сообщил Подгузов.
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