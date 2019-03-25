Экономика

Прибыль «Почты России» в 2018 году достигла 2,7 млрд рублейFinam.Ru 06:49

"По итогам 2018 года выручка и чистая прибыль компании достигли исторически максимальных значений - это 190 миллиардов рублей по выручке и 2,7 миллиарда рублей по чистой прибыли", - сообщил Подгузов.
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Прибыль «Почты России» в 2018 году достигла 2,7 млрд рублей

Finam.Ru06:49

Объем сделок Харбинского банка в рублях в 2018 году достиг почти 59 млрд

РИА Новости04:46
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Напомним, что настоящий контракт на транзит газа через границу истекает 31 декабря 2019 года.
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Магнитная буря началась на Земле

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За диверсии и теракты на территории ДНР и ЛНР главным образом отвечает пятое управление департамента контрразведки СБУ, рассказал Прозоров.
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«Он дает реальную оценку, ни перед кем не заискивает»: Профессионал оценил комментаторский дар Аршавина

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил работу Андрея Аршавина в прямом эфире на матче Казахстан — Россия и отметил, что у экс-футболиста есть комментаторский талант и чувство юмора, которые он с легкостью передает в эфир.
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Армия и оружие

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В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны

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Основной владелец ТЦ «Зимняя вишня» за год стал богаче на $50 млн

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Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
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Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
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Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
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На ПАО «МЗИК» разработали первую отечественную модель ричтрака

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Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.
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Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»

На прошлой неделе Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград».
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Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины

Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.
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