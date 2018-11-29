Экономика

Прибыль «Победы» за 9 месяцев снизилась на 10,1% — до 3,25 млрд рублей
Rambler News Service
05:22

За 9 месяцев количество перевезенных пассажиров «Победы» выросло на 57,6% — до 5,2 млн человек. По итогам III квартала 2018 года чистая прибыль «Победы» составила 3,1 млрд, сократившись за год на 4,3%. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 64,8%, до 12,75 млрд рублей.
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:12, Ашберн
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Обновлено в 10:29
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Экономика

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Экономика

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«Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб

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