Экономика

Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16%Росбалт 11:00

Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО составила по итогам I полугодия 2019 года 12,7 млрд рублей, что на 16,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.
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Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16%

Росбалт11:00

ПАО «Мосэнерго» за полгода работы сократило чистую прибыль почти на 17%

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Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО в I полугодии снизилась на 16,4%

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Полугодовая чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО снизилась более чем на 16%, EBITDA - на 17,6%

Финмаркет09:32

Прибыль «Мосэнерго» в 1 полугодии сократилась на 16,4%

Finam.Ru09:05
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