Экономика

Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16%Росбалт вчера в 11:00

Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО составила по итогам I полугодия 2019 года 12,7 млрд рублей, что на 16,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.
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