Экономика
Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16%Росбалт вчера в 11:00
Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО составила по итогам I полугодия 2019 года 12,7 млрд рублей, что на 16,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ПАО «Мосэнерго» за полгода работы сократило чистую прибыль почти на 17%
Агентство Бизнес Информациивчера в 10:58
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
Здоровье
Названы районы Новосибирска, в которых клещи кусаются чаще всего
В Роспотребнадзоре посчитали общее количество укушенных клещами новосибирцев и назвали самые опасные районы города.
Обновлено в 01:30
Общество
Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды
Обновлено в 03:46
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении круга лиц, которые имеют право на гражданство Украины.
Обновлено в 05:17
Финансы
Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз
За аналогичный период прошлого года банк получил 1,8 млрд руб.
Обновлено в 02:35
Политика
В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным
Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка Мустафина может завершить карьеру
Российская гимнастка Алия Мустафина пропустит ближайшие Кубок России и чемпионат мира и может завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 04:31
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Оголившись до нижнего белья, Светлана Лобода похвасталась растяжкой
На одном из последних снимков знаменитость, облаченная в нижнее белье, продемонстрировала растяжку.
Обновлено в 03:38
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:36
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено 11 августа в 22:31
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Обновлено в 04:25
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота
Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота.
Обновлено в 01:58
Культура
Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» решили не дарить автомобиль
Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» получит в подарок туристическую путевку, пишет «Наша газета».
Обновлено в 05:07
Политика
Беглов на дебатах назвал себя беспартийным
На первых дебатах кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга врио главы региона Александр Беглов назвал себя беспартийным и "единственным хозяйственником среди политиков".
Обновлено в 03:34
Футбол
На стадионе во Львове песней признались в любви к Москве
Обновлено вчера в 01:15
Автоспорт
«Ред Булл» заменит Гасли на Албона
Команда Формулы-1 «Ред Булл» приняла решение заменить Пьера Гасли на гонщика «Торо Россо» Александра Албона, сообщается на официальном сайте коллектива.
Обновлено вчера в 06:47
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Экстрасенс объяснил поведение Дмитрия Шепелева с семьей Жанны Фриске
Известный экстрасенс Кристина Гросс решила объяснить, почему Дмитрий Шепелев не позволяет родителям и сестре своей умершей жены Жанны Фриске встречаться с сыном Платоном.
Обновлено в 00:44
Футбол
Кикнадзе: «Рибери? Никаких комментариев до 2 сентября»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отказался комментировать возможный переход француза Франка Рибери в московский клуб.
Обновлено в 05:10