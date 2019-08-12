Экономика
Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16%Росбалт вчера в 11:00
Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО составила по итогам I полугодия 2019 года 12,7 млрд рублей, что на 16,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.
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ПАО «Мосэнерго» за полгода работы сократило чистую прибыль почти на 17%
Агентство Бизнес Информациивчера в 10:58
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:17, Вашингтон
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