Экономика

Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16%Росбалт вчера в 11:00

Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО составила по итогам I полугодия 2019 года 12,7 млрд рублей, что на 16,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Прибыль «Мосэнерго» в 1 полугодии сократилась на 16,4%

Finam.Ruвчера в 09:05

Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16%

Росбалтвчера в 11:00

ПАО «Мосэнерго» за полгода работы сократило чистую прибыль почти на 17%

Агентство Бизнес Информациивчера в 10:58

Полугодовая чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО снизилась более чем на 16%, EBITDA - на 17,6%

Финмаркетвчера в 09:32

Чистая прибыль Henkel в I полугодии снизилась на 4,6%

ПРАЙМ02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:17, Вашингтон
Политика

Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Политика

Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:41
Футбол

Икарди согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт

Обновлено в 01:46
Общество

Эксперт попросил москвичей не кормить голубей из-за помета

Обновлено в 00:20
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Космос

В России предложили создать новый космический скафандр

Научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового российского скафандра для работы в открытом космосе.
Обновлено в 00:28
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 01:48
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Экономика

Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»

Обновлено в 01:08
Армия и оружие

Масштабные учения начнутся сегодня в нескольких российских регионах

Ожидается, что военная полиция отрепетирует охрану различных объектов, и отработает взаимодействие с гражданскими.
Обновлено в 00:07
Происшествия

Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей

Обновлено вчера в 05:40
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено вчера в 00:57
Политика

В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Обновлено вчера в 17:15
Наука

Разработано приложение для измерения давления по селфи

Обновлено вчера в 04:20
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о норме потребления сахара детьми

Роспотребнадзор рассказал о норме потребления добавленного сахара несовершеннолетними детьми, позволяющей им не портить свое здоровье.
Обновлено вчера в 04:28
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

В Москве задержали участника митинга 10 августа

Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Футбол

Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 01:43
Политика

«Мне позвонил Даудов» – Максим Шевченко отозвал слова о Кадырове

Известный журналист, в прошлом член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественной палаты России Максим Шевченко прокомментировал свое резкое выступление по ситуации с дискуссией вокруг личности имама Шамиля, начатой главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Пугачева станцевала мамбо с младшей дочерью Лизой

Поклонники Елизаветы Галкиной, талантливой дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина, разместили в своем блоге Instagram архивное видео.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16.
Обновлено вчера в 12:31
Культура

Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече

Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".
Обновлено вчера в 14:05
Здоровье

Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом

Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено вчера в 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное