Экономика
Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 годуLenta.ru вчера в 12:06
Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей. За прошлый год клиент «МегаФона» в среднем скачал 9,7 гигабайт трафика — рост за год составил по этому показателю (DSU) 41,9 процента.
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Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
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"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца", - говорится в сообщении лаборатории.
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МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве
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Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
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Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
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