Экономика
Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 годуLenta.ru 12:06
Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей. За прошлый год клиент «МегаФона» в среднем скачал 9,7 гигабайт трафика — рост за год составил по этому показателю (DSU) 41,9 процента.
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