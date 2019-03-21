Экономика

Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 годуLenta.ru 12:06

Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей. За прошлый год клиент «МегаФона» в среднем скачал 9,7 гигабайт трафика — рост за год составил по этому показателю (DSU) 41,9 процента.
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Прибыль «МегаФона» за 2018 год выросла на 2,7%

Finam.Ru03:06

«МегаФон» заработал ₽35,2 млрд. Это в восемь раз больше, чем годом ранее

РБК09:46

«МегаФон» отчитался о росте прибыли и скачиваемого россиянами трафика

Газета.Ru04:51

Выручка «Мегафона» в IV квартале 2018 года выросла до 88,41 млрд рублей

ТАСС07:37

«МегаФон» вырос не хуже, чем можно было ожидать

ComNews.ru03:29

Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году

Lenta.ru12:06

Чистая прибыль «Мегафона» выросла на 2,7% в 2018 году

Rambler News Service03:16
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

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Происшествия

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Тина Канделаки заключила с мужем брачный договор

Полагают, что к независимости от мужу ее могла подтолкнуть история, связанная с Юлией Началовой, который пришлось в течение нескольких лет судиться со своим гражданским мужем Александром Фроловым из-за элитной квартиры, половину стоимости которой оплатил хоккеист, несмотря на то, что хотя их брак не был официальным.
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Шоу-бизнес

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На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
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Политика

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Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Крыму школьница умерла от отравления лекарством

В Красноперекопске от отравления неизвестными лекарственными препаратами умерла 15-летняя школьница.
Обновлено в 07:03
Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Политика

Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
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Происшествия

Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы

Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы. По данным РЕН ТВ, разборки устроили рабочие на одном из строительных участков столицы.
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Экономика

Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Наука

Световая левитация поможет управлять космическими кораблями

Исследователи из Калифорнийского технологического института придумали иной подход, который позволит перемещать объекты любой формы и размера с помощью светового луча.
Обновлено вчера в 09:12
Хоккей

Хоккеист ЦСКА Капризов сыграет в пятом матче серии с «Динамо»

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов сыграет в пятом матче серии плей-офф КХЛ против московского "Динамо", нападающий армейцев Антон Слепышев не вошел в состав, его заменил Максим Мамин.
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Wintershall: жители ЕС не заплатят ни цента за «Северный поток-2»

Размер вложений варьируется от 200 до 320 млн евро. Мерен подчеркнул, что Брюсселю и Москве необходим конструктивный диалог.
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Политика

Глава Европарламента: Brexit может быть отложен максимум до 18 апреля

Выход Великобритании из Евросоюза, который должен был состояться 29 марта, могут отложить максимум до 18 апреля.
Обновлено в 12:21
Политика

Порошенко «построил» станцию метро Петербурга в Харькове

Президент Украины Петр Порошенко в опубликованной агитационной брошюре в преддверии выборов выдал фотографии девятилетней давности со строительства станции «Обводный канал» в Санкт-Петербурге за кадры возведения метро «Державинская» в Харькове.
Обновлено вчера в 18:42
Космос

Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»

По данным корпорации, специалисты РКС начали разработку технического проекта модернизации комплекса «Зефир-Т», которым оснащен корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».
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Кино

Умер заслуженный артист России Петр Зайченко

Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
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Баста обозвал Ларису Гузееву «престарелой массажисткой»

Обновлено в 11:25
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Спорт

Нэтан Чен выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у мужчин на ЧМ-2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующего чемпиона мира американца Нэтана Чена.
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Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Энергетика

Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
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Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
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Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
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Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло

Обновлено в 12:52
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