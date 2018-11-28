Энергетика
Нефтяная компания «Лукойл» за январь — сентябрь 2018 г. получила чистую прибыль в 460,1 млрд руб. (+54,24% год к году), говорится в отчете компании (по МСФО). Выручка за этот же период составила 5,9 трлн (+40,4% год к году).
Ведомости07:05
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Чистая прибыль «Лукойла» выросла в III квартале почти вдвое — до 183,8 млрд рублей
Rambler News Service06:10
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Энергетика
Владимир Путин назвал справедливой цену $60 за баррель нефти
Президент России Владимир Путин полагает, что цена на нефть $60 за баррель является «сбалансированной и справедливой».
Обновлено в 10:09
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,8%
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста запасов на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,17%, до 447,7 миллиона баррелей.
Обновлено в 11:02
Энергетика
Звонок Трампа обрушил цены на нефть: «Я не хотел»
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что целенаправленно договаривался с руководством Королевства Саудовская Аравия с одной лишь чётко определённой перед американским лидером целью, - чтобы добиться снижения стоимости «чёрного золота», сообщает The Washington Post.
Обновлено в 09:37
Энергетика
«Газпром нефть шельф» выиграла аукцион на участок в Карском море
Компания «Газпром нефть шельф» выиграла аукцион на Южно-Обский участок в Обской губе Карского моря.
Обновлено в 11:00
Энергетика
Правительство создаст рабочую группу по топливному рынку
По итогам совещания было принято решение о создании рабочей группы при Минэнерго, в которую должны войти все основные объединения независимых АЗС, трейдеров и ВИНК с целью выработки совместных предложений по развитию розничного рынка.
Обновлено в 10:54
Энергетика
Иран в декабре возобновит банковские операции с Китаем и экспорт нефти
Иран возобновит банковские операции с Китаем и поставки нефти в страну в декабре, заявил председатель ирано-китайской торговой палаты Асадулла Асгаролади в интервью агентству Tasnim.
Обновлено в 10:23
Энергетика
«Нафтогаз» поборется за транзит российского газа, пишут СМИ
У Киева и Вашингтона не получилось воспрепятствовать строительству газопровода «Северный поток-2» и «Нафтогаз» начал задумываться о снижении цен на свои услуги по транзиту топлива, пишет обозреватель «Экономики сегодня» Юрий Подоляка.
Обновлено в 10:38
Энергетика
Цены на бензин в Мурманской области не выросли
Цена АИ-92 выросла на 8 копеек и составляет 42,25 руб. за литр. АИ-95 за литр увеличился на 1 копейку - 46,40 руб.
Обновлено в 10:36
Энергетика
Fitch улучшило прогноз по рейтингу Shell
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) англо-голландской нефтяной корпорации Royal Dutch Shell до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 07:51
Энергетика
Миллер признает проблемы с газификацией Кировской области
Газификация позволила бы нам увеличить объемы производства, инвестировать туда существенные суммы.
Обновлено в 07:38
Энергетика
«Газпром» планирует открыть четыре новых АГНКС в Татарстане
«Газпром» планирует расширить сеть из 19 автомобильных газонаполнительных станций (АГНКС) в Татарстане еще на четыре станции.
Обновлено в 07:39
Энергетика
Единственное газохранилище в Прибалтике терпит убытки
Благодаря Инчукалнскому газохранилищу в Латвии не наблюдалось повышения цен на газ весной 2018, в то время как по всей Европе цены возросли.
Обновлено в 08:28
Энергетика
Чистая прибыль ПАО «Татнефть» за 9 месяцев составила 162,9 млрд рублей
Чистая прибыль ПАО "Татнефть" за 9 месяцев текущего года составила 162,9 млрд рублей.
Обновлено в 11:07
Энергетика
По итогам 2018 года «Селигдар» планирует добыть 6 тонн золота
По итогам 2018 года ПАО "Селигдар" планирует добыть около 6 тонн золота, а долгосрочная стратегия компании предполагает выход на уровень добычи 10 тонн драгоценного металла ежегодно.
Обновлено в 06:54
Энергетика
В Литве признали невозможность остановить рост цен на газ и электричество
«Комиссия должна принять решения по отдельным подгруппам в эту пятницу», — сказала Жилене, заметив, что цена газа может повыситься для некоторых категорий потребителей и на 20%.
Обновлено в 09:28