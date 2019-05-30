Энергетика

Прибыль «Газпрома» выросла на 44%РБК 04:04

По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из финансовой отчетности компании. За прошедшие три месяца «Газпром» заработал ₽535 млрд против ₽371 млрд в 2018-м.
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Акции «Газпрома» выросли более чем на 2% после отчета за второй квартал

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«Газпром» нарастил объём чистой прибыли в первом квартале

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Прибыль «Газпрома» в 1-м квартале выросла на 44%, выше прогноза

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Акции «Газпрома» обновили максимум с июня 2011 года

Интерфакс03:26

Чистая прибыль «Газпрома» превысила прогнозы за счет курсовых колебаний

Finam.Ru07:15
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"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
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