Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%РБК 04:04
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из финансовой отчетности компании. За прошедшие три месяца «Газпром» заработал ₽535 млрд против ₽371 млрд в 2018-м.
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Общество
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Касаткина проиграла Пуиг во втором круге «Ролан Гаррос»
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Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
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Обновлено в 03:04